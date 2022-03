Neutals Michael Reißner: Beruf? Elferspezialist!

Werbung

Wer kann, der kann! Und er kann es wirklich: Die Rede ist von Michael Reißner und dem Elferschießen. Offenbar so etwas wie eine ganz große Liebe. Der Mittelfeldspieler des ASK Neutal hält in dieser Saison nämlich schon bei sieben Elfertreffern – rekordverdächtig und in 16 Spielen richtig stark.

Noch stärker: die Quote! Reißner trat siebenmal vom Punkt an und versenkte jeden Versuch. Seine grandiose Elfmeterstatistik hievt den Neutaler derzeit auf Platz zwei der Torjägerliste der 2. Liga. Die BVZ hat ob der außergewöhnlichen Serie beim Schützen persönlich nachgefragt. Ergebnis: Das Elfmeterschießen war schon immer eine Lieblingsdisziplin von Reißner, an eine solch super Saison kann aber auch er sich kaum erinnern. Ob es ein Geheimnis für die Serie gibt? „Training, Training, Training“, die sachliche Antwort.

Neben sieben Elfertreffern auch zwei Freistoßtore

„Ist ein Elfer gut geschossen, ist es egal, was der Gegner macht, dann ist er drin. Ich versuche immer, wenn ich am Punkt stehe, das Beste herauszuholen.“ Bis dato mit perfektem Erfolg! Zu den sieben Elfertreffern erzielte der 30-Jährige in dieser Saison noch zwei Freistoßtore, ist also auch in dieser Hinsicht Mann für die ruhenden Bälle. Insgesamt hält er bei elf Toren.

Für Reißner alles fein, viel wichtiger aber: „Der Erfolg der Mannschaft.“ Den er weit höher einordnet. Reißner und Co. stehen derzeit im Tabellenkeller, können aber auf Aufwind bauen, die letzten beiden Spiele gewinnen. Reißners Credo auch hier: „Es ist wie beim Elferschießen, bringen wir unsere Leistung, werden wir weiter punkten.“ Das ist jedenfalls das große Ziel. Und auch wenn es ihm nicht das Allerwichtigste ist, vielleicht kommen ja noch ein paar Elfertore dazu...