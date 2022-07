Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Die Planungen laufen auf Hochtouren

Werbung

Mit 17 Punkten konnte die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach den Abstieg aus eigener Kraft nicht verhindern. Nachdem der SC/ESV Parndorf auch die Relegation um das letzte Ticket für die Regionalliga Ost nicht für sich entscheiden konnte, war klar: Die FSG muss den Gang in die 2. Liga Mitte auf sich nehmen.

Mit dem endgültigen Abstieg gehen Abgänge wichtiger Spieler einher. Daniel Haring (Oberwart) und Fabian Szabo (Parndorf) werden in der Burgenlandliga bleiben. Doman Sapi und Dominik Kovacs werden wieder nach Ungarn wechseln und den Verein genauso wie Rastko Rastoka verlassen.

Währendessen hat die FSG bereits die erste Trainingswoche hinter sich, bei der Coach Markus Schmidt dem einen oder anderen Gast auf die Beine schauen durfte. „Wir brauchen auf alle Fälle noch Spieler. Es kommt auf den Kader drauf an, aber wir wollen auf alle Fälle unsere Resultate wieder erfolgreicher gestalten“, will Schmidt eine gute Rolle in der neuen Liga einnehmen.