Reserveschlager an „Pullendorf“

Werbung

Durch Absagen wegen Nichtantreten aufgrund von Personalmangel – vor allem „seit Corona“ ein immer größer werdendes Problem – oft etwas ins falsche Licht gerückt, aber weiterhin wichtiger Unterbau für die Kampfmannschaft: der Reservebewerb! Drei Teams in der 2. Liga Mitte legen offenbar richtig viel Wert drauf und sind damit auch richtig erfolgreich: der SC Oberpullendorf, der SV Forchtenstein und der SC Lockenhaus-Rattersdorf.

Erstere beide traten am Freitag gegeneinander an. In einem spannenden Spiel setzten sich schließlich die Pullendorfer 2:1 durch und übernahmen damit die Tabellenführung im Reservebewerb. Mit 53 Punkten (23 Spiele) führt die SCO-Zweitauswahl nun das Feld vor Lockenhaus (52 Punkte/22) und Forchtenstein (51/23) an. Alle drei rittern also um den Meistertitel, der für die vielen Kicker sicher einiges an Bedeutung hätte. Oberpullendorf sicherte sich mit dem Sieg im Schlagerspiel wieder bessere Karten, überholte Forchtenstein, die „Pole“ hat aufgrund des Spiels weniger aber dennoch Lockenhaus. Man darf also gespannt sein, wer am Ende ganz oben stehen wird...

Für SCO-Kampfmannschaftstrainer Sandor Hommonai, der die Reserve freilich im Blick hat, sind zumindest seine Kicker aber auch ohne fixen Titel echte Sieger: „Ich kann nur von uns sprechen: Es ist super, welche Arbeit da geleistet wird. Großes Lob auch an meinen Co-Trainer Philipp Moser, der die Jungs betreut.“ In Oberpullendorf tummeln sich viele junge Spieler, genauso in Forchtenstein und Lockenhaus. „Da hat man echt Lust zuzuschauen“, schwärmt Hommonai. Und man ist geneigt, ihm zuzustimmen: Denn so macht Reserve Spaß! Bitte mehr davon in den nächsten Wochen!