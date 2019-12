Platz sechs in der Herbsttabelle mit nur vier Punkten Rückstand auf Winterkönig Oberloisdorf: Der SV Rohrbach hat eine starke Hinrunde hingelegt. Die einzige Baustelle in der Mannschaft ist die Offensive, die mit „nur“ 19 Toren in 16 Partien nicht unbedingt glänzte.

„Aus diesem Grund möchten wir uns auf der Stürmerposition beziehungsweise generell im Angriff verstärken“, so Coach Karl Rupprecht, der mit der Leistung seiner Mannschaft im Herbst aber nicht unzufrieden war. „Letztes Jahr hatten wir 30 Punkte in der Rückrunde, nun haben wir 26 in einer halben Saison erreicht. Das ist schon ein starkes Ergebnis“. Ziel für das Frühjahr sei es, wieder so viele Punkte zu sammeln und weiterhin vorne dabei zu sein.

Junge Einheimische sollen Chance haben

Dabei achte man auch darauf, dass man vor allem jungen, motivierten Spielern aus dem Bezirk die Chance gibt: „Wir haben so viele tolle Fußballer im Burgenland. Wir wollen diesen Spielern die Möglichkeit bieten, sich zu beweisen. Die junge Welle soll beibehalten werden, das ist unser Ziel und unsere Marschrichtung für die Zukunft“, so der Coach weiter, „wir wollen eine regionale Truppe bilden“.