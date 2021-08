Gleich zwei positive Corona-Fälle beim SC Lockenhaus-Rattersdorf. Dadurch musste die gesamte Mannschaft, inklusive Trainer Edi Stössl in Quarantäne, konnte somit nicht zur zweiten Runde gegen den ASK Marz antreten. „Das ist natürlich ganz bitter. Wir waren nach dem Auftaktsieg gut drauf. Jetzt sind wir wieder ganz aus dem Rhythmus“, hadert Stössl.

Schon nach dem Spiel gegen Z-S-P in der ersten Runde klagte ein Spieler über Corona-Symptome. Auf ein Testergebnis musste man in Lockenhaus aber noch bis Mittwoch warten. Trainiert wurde bis dahin nicht - eine Vorsichtsmaßnahme seitens Coach Stössl. Am Mittwoch dann die Hiobsbotschaft - der Test fiel positiv aus. Einen Tag später kam der Anruf der Bezirkshauptmannschaft. „Die gesamte Mannschaft musste in Quarantäne. Ich war davon nicht ausgeschlossen“, erzählt Stössl.

Damit war ein Spiel gegen Marz nicht möglich. Insgesamt elf Quarantäne-Bescheide trudelten beim BFV ein. Fünf wären für eine Absage notwendig. „Wir konnten nichts anderes machen. Wir hätten gerne gespielt, wir waren gut drauf“, so Stössl. Nach der Reihe durften beziehungsweise konnten sich die Lockenhauser wieder „freitesten“.

Stand Dienstag waren noch immer nicht alle Spieler wieder auf freiem Fuß. Sechs Spieler müssen gar bis Freitag warten, können somit die ganze Woche nicht trainieren. „Nach der Reihe haben sich die Spieler freigetestet, falls das möglich war. Viele haben jetzt zehn bis zwölf Tage nicht trainiert“, könnte die Situation vor dem bevorstehenden Spiel gegen den SV Draßmarkt besser sein. Theoretisch könnte die Stössl-Truppe das Spiel aufgrund der Corona-bedingt zu kurzen Vorbereitungszeit verschieben. Davon will Stössl aber nichts wissen: „Wir wollen unbedingt spielen.“