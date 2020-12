Nach Giuliano Milici wechselt auch Marcel Art zum Letzten Lockenhaus-Rattersdorf. Der 24-Jährige kommt vom ASK Weppersdorf, wo Neo-Trainer Edi Stössl bis zuletzt tätig war. Art, der meistens im zentralen Mittelfeld spielt, hatte in diesem Jahr zwar mit einigen Verletzungen zu kämpfen, ist jetzt aber wieder topfit und motiviert in Lockenhaus Fuß zu fassen.

„Er ist charakterlich ein super Typ und ich bin überglücklich über die Verpflichtung. Marcel hatte auch andere Angebote, hat sich aber für uns entschieden. Bleibt er verletzungsfrei, wird er uns sicher große Freude bereiten“, so Stössl. Auch Art selbst kann es kaum erwarten, die Zusammenarbeit mit Stössl fortzusetzen: „Zwischen mir und Edi hat es quasi vom ersten Tag an gepasst. Es macht einfach Spaß mit ihm.“

Für Art ist es eine Rückkehr in die 2. Liga Mitte. Er spielte bereits beim SC Oberpullendorf und dem SV Oberloisdorf. „Ich hatte vor, wieder in die Liga zu wechseln. Somit ist der Transfer eigentlich von mir ausgegangen und ich bin zuversichtlich, dass wir die Liga halten werden“, freut er sich auf die Herausforderung.