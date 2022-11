SC Oberpullendorf: Änderung in der Führungsebene

Werbung

Die junge Truppe des SC Oberpullendorf absolvierte einen mittelprächtigen Herbst. Mit 19 Punkten liegt man zur Halbzeit der Meisterschaft auf dem elften Platz. „Natürlich haben wir uns nach dem starken Frühjahr ein wenig mehr erwartet. Aber sieben Unentschieden waren dann für einen besseren Tabellenplatz einfach zu viel“, meint Trainer Sandor Homonnai.

Aktuell befindet sich sein Klub in der Analysephase. Schritt für Schritt soll die Hinrunde aufgearbeitet werden, um die Weichen für das Fußballjahr 2023 zu legen. „Das Team hat mit vielen Eigenbauspielern öfters sein Potenzial gezeigt. Wir wollen den Weg mit den Jungen im Frühjahr weitergehen“, so Sektionsleiter Martin Daics.

Tabellentechnisch ist man von den Topteams der Liga ein Stück weit entfernt, der Abstand zum Tabellenende scheint beruhigend. „Natürlich brauchen wir im Frühjahr noch Punkte. Wir wollen den richtigen Mix aus Eigenbau und gestandenen Spielern finden“, so Daics, der übrigens in den kommenden Tagen in die Vorstandsetage der Bezirkshauptstädter aufsteigen wird, weil Vorstand Sport, Daniel Art, aus beruflichen Gründen nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht. „Sein Ausscheiden aus dem Vorstand schmerzt natürlich, aber wir werden seine Aufgaben unter den anderen Funktionären aufteilen und uns nach Verstärkungen umsehen“, erklärt der Neo-Vorstand.

Der eingeschlagene Weg, welcher auf der guten Nachwuchsarbeit und dem Einbau der ausgebildeten Spieler in die Erwachsenen-Mannschaften basiert, soll konsequent weitergegangen werden. Für die Zukunft sieht Martin Daics den Verein gut gerüstet: „Wir haben eine tolle Nachwuchsarbeit und stehen auch sonst sehr gut da.“