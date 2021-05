Manuel Salaba, Alen Gluhak, Gergö Nemeth und Vukasin Stevic im Winter und jetzt der nächste Neuzugang: Der SC Oberpullendorf macht weiter keine halben Sachen. Vom FC Winden (2. Liga Nord) stößt Mario Erben - ein Name, der vor allem aus Zeiten, als der SV Wimpassing die Landesliga aufmischte und Sturm Graz im Viertelfinale des ÖFB-Cups forderte, bekannt ist - zur Elf von Trainer Mario Pürrer. Mit Erben bekommen die Bezirkshauptstädter ihren Wunschspieler. Obmann Daniel Art: „Wir waren im Halbjahresrhythmus an ihm dran, jetzt hat es endlich geklappt.“ Erben ist defensiver Mittelfeldspieler und kann optional als Innenverteidiger ran. Was Art besonders gefällt: „Mit seinen 29 Jahren bringt er genug Erfahrung mit. Das hilft unserer jungen Mannschaft mit Sicherheit.“ Apropos jung: Mit Julian Ribaritsch zieht der Verein einen Spieler aus der U16 hoch. Der 15-Jährige gehört ab sofort zum „Erste“-Kader. Nicht mehr dort dabei sein werden Andreas Schrödel (Steinberg) und Tim Kovac (Karrierepause).

Ein Offensivspieler soll noch kommen

Während es das mit den Abgängen gewesen sein dürfte, wird sich auf Zugangsseite wohl noch was tun. „Wir suchen intensiv einen Offensivspieler (und eventuell einen Innenverteidiger)“, so Art, der hofft, „bald“ Positives vermelden zu können. Abseits davon ist ein Jungspund im Gespräch.