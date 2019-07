Man merkt Schattendorfs Tormann-Obmann Alexander Bernhardt die Niedergeschlagenheit von der deutlichen 3:8-Niederlage in Deutschkreutz vom Dienstag vor einer Woche noch deutlich an. Auch, weil ein mögliches Erfolgserlebnis aus einem Test am vergangenen Wochenende wegfiel.

Gleich drei Versuche fielen ins Wasser

Was war passiert? Drei Wochen vor dem geplanten Termin am vergangenen Samstag sagte der ursprüngliche Test-Gegner, die Wiener Viktoria, aufgrund des ÖFB-Cups ab. Die Schattendorfer Verantwortlichen reagierten sofort und organisierten mit Tadten einen neuen Testgegner. Dieser sagte am vergangenen Donnerstag kurzfristig ab und und es wurde ein letzter Versuch gestartet, ein Testspiel zu organisieren.

Kurzfristig wollte man gegen einen arabischen Klub antreten, der in Bad Tatzmannsdorf auf Trainingslager weilt. „Da es sich um einen internationalen Test gehandelt hätte, bekamen wir aber keine Genehmigung für das Spiel vom ÖFB“, zeigte sich Bernhardt enttäuscht. Das Wochenende wurde nun zum Training und für einen gemeinsamen Besuch des Feuerwehrfestes genutzt.