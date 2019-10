In einer Presseaussendung gab der SC Oberpullendorf die Trennung von Coach Rene Schock bekannt. Dieser legt demnach nach sechseinhalb Jahren als Cheftrainer und insgesamt fast zehn Jahren bei Oberpullendorf mit Ende der Hinrunde „eine schöpferische Pause“ ein.

„Der Grund ist, dass ich eine Pause brauche. Ich kann mich bei allen Weggefährten in den letzten zehn Jahren nur bedanken“, so Schock. Nun heißt es, noch einmal alles zu mobilisieren: „Der volle Fokus liegt jetzt natürlich auf den letzten fünf Spielen in der Hinrunde. Wir werden alles geben und das Bestmögliche rausholen.“ Die Bekanntgabe der Entscheidung sei bewusst jetzt schon erfolgt, „so kann der Verein rechtzeitig mit den Planungen für das Frühjahr beginnen“, so Schock weiter.

„Werden uns im Guten trennen“

Obmann-Stellvertreter Emanuel Rom betonte, dass die Trennung im Guten verlaufen werde. „Rene Schock hat zehn Jahre lang vollen Einsatz gezeigt, dafür bedanken wir uns und wünschen ihm alles Gute in der Zukunft.“

Mit Schock wird sich übrigens auch Co-Trainer Manuel Weber aus privaten Gründen vom SC Oberpullendorf verabschieden.