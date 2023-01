SCO: Nach Marzi-Out übernimmt nun „Billy“ Fejzic

Werbung

Nachdem Sandor Homonnai aus gesundheitlichen Gründen im November seinen Rücktritt bekanntgab, hatten die SCO-Funktionäre Mitte Dezember mit Hannes Marzi eigentlich einen Nachfolger gefunden und auch schon präsentiert (die BVZ berichtete). Noch vor Weihnachten erreichte die Funktionäre die nächste Hiobsbotschaft: Marzi musste aufgrund privater Gründe seine Zusage zurückziehen. SCO Vorstand Sport Martin Daics: „Die genauen Gründe für seinen Rückzug sind absolut privat. Nur so viel: Manche Dinge sind einfach wichtiger als der Fußball, somit mussten wir mit der Absage leben, obwohl es natürlich keine leichte Aufgabe war, neuerlich einen Trainer zu finden.“ Zu Jahresbeginn konnte dann der Nachfolger des designierten Nachfolgers gefunden werden. Behaja „Billy“ Fejzic kehrt an seine alte Wirkungsstätte – er war von 2014 bis 2017 bereits beim SCO als Tormann tätig – zurück. Daics: „Für ihn sprach auf jeden Fall, dass er von seiner letzten Station in Pilgersdorf die Liga kennt, auch einen Teil der Mannschaft kennt er noch aus seiner aktiven Zeit. Außerdem schlägt sein Herz für den SCO.“ Fejzic, der mit Mario Bintinger auch einen neuen Co-Trainer bekommt, musste nach der Anfrage aus dem Bezirksvorort nicht lange überlegen: „Wir waren uns schnell einig. Das Umfeld in Oberpullendorf und die großartige Nachwuchsarbeit sind interessant für jeden Trainer. Das große Ziel ist es, die Jungs weiter zu entwickeln, gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Als sich der SCO bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen.“ BEHAIJA FEJZIC, Neo-Trainer SC Oberpullendorf