NIKITSCH - OBERLOISDORF, SAMSTAG, 19 UHR

„Wir hatten bislang im Frühjahr nur Endspiele“, sagt Nikitsch-Trainer Wolfgang Buranits. Dieses Spiel gegen den SV Oberloisdorf am kommenden Samstag ist allerdings noch eine Stufe drüber. Geht es für den Aufsteiger wohl schon um die letzte Chance, den drohenden Abstieg abzuwenden. „Es gibt noch genug Punkte zu vergeben“, möchte der erfahrene Coach den Druck von den Schultern seiner Schützlinge nehmen. Doch auch Buranits ist bewusst, dass es ganz schwierig wird, sollte es gegen den direkten Konkurrenten gar eine Niederlage geben. Ein Remis würde auch eher den Gästen in die Karten spielen. Daher gibt SVO-Trainer Alexander Martna das Motto „verlieren verboten“ aus. Sein Team verpasste in der vergangenen Runde gegen Lackenbach (Endstand 1:1) die Chance, sich von Nikitsch entscheidend abzusetzen. „Das 1:0 hätten wir über die Zeit bringen müssen. Auch wenn das Resultat vom Spielverlauf her gerecht war“, schildert Martna, der sich auch in Nikitsch eine schwere Partie erwartet. „Die Nikitscher haben sich im Frühjahr schon gesteigert.“

Der Coach wird im „Abstiegsderby“ wohl auch seine Defensive neu aufstellen müssen, da Innenverteidiger David Csikortas, der sich gegen Lackenbach eine Knöchelverletzung zuzog, wohl ausfallen wird. Bei Nikitsch stehen alle Kaderspieler zur Verfügung. Die in der Vorwoche gelbgesperrten Akos und Norbert Nemeth kehren zurück.