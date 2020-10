„Wir haben oft schön gespielt, uns dann aber immer auskontern lassen oder waren hinten offen“, sagt Andreas Koo. Er ist, gemeinsam mit Spieler Akos Kozmor, Trainer in Steinberg. „Vor der Saison haben wir dann beschlossen, umzustellen.“ Das klappt bis dato gut. Die Auftaktniederlage ausgenommen, kassierte die Truppe in fünf Spielen erst einen Gegentreffer. Und: Stand man in der Corona-Saison noch auf dem vorletzten Platz, lächelt man jetzt vom ersten.

Wichtigen Anteil am grundveränderten Auftreten haben (auch) die Neuzugänge. Balint Mester, Detre Horvath, Benjamin Kun, Florian Schubaschitz und Daniel Fuhrmann sind gesetzt. „Die haben voll eingeschlagen.“ Und ergänzen das Kollektiv, auf das Koo einiges hält. Die „guten Einzelspieler“ tragen Selbiges dazu bei. Allen voran Akos Kozmor. Oder Laszlo Sütö. Der ist eigentlich in der Innenverteidigung daheim, spielte dort zu Saisonbeginn auch noch, verletzte sich dann aber, darf seither im Sturm ran und ist mit drei Treffern Steinberger Toptorschütze.

Warum er, obwohl angeschlagen, kickt, ist schnell erklärt. Der Kader ist klein. „Gegen Lockenhaus-Rattersdorf mussten drei Reservespieler und ich, mit meinen 60 Jahren, auf die Bank “, sagt Koo. Um diesen Problemen künftig, aus dem Weg zu gehen, wolle man im Winter ein bisschen aufrüsten. „Vielleicht holen wir ein, zwei Spieler aus der Region.“ Zu groß soll der Kader dann aber auch nicht werden.