Steinberg schwimmt auf der Erfolgswelle

Was war das für ein Samstag auf der Steinberger Sportanlage! In einem starken Cup-Spiel eliminierte der SV Steinberg Bezirks-Vorreiterklub Deutschkreutz 2:1, wonach freilich im Anschluss der Jubel riesig war.

Die Steinberger waren die einzige Mannschaft aus dem Bezirk, die es schaffte, einen höherklassigen Verein auszuschalten. Obmann Manfred Schmidt: „Natürlich ein richtig schöner Erfolg für uns.“ Der, so Schmidt, hart erarbeitet war: „Es war eine solide Leistung der Mannschaft. Unser Tormann erwischte einen Top-Tag, aber auch vorne waren wir gut, hatten Chancen, weswegen ich meine, dass der Sieg am Ende auch nicht unverdient war.“

In Runde zwei wartet nun Ende August Lockenhaus-Rattersdorf. Bevor aber darauf geblickt wird, will man das gute Gefühl nun in die Meisterschaft mitnehmen. Da geht es am Freitag nach Pilgersdorf. Schmidt: „Sicher motiviert der Cup-Erfolg. Ich denke, wir sind momentan wirklich nicht schlecht drauf.“ Belegen tut dies auch die Vorbereitung: Da gewann man unter anderem gegen den ASK Horitschon, den zweiten starken Landesligisten aus dem Bezirk, 2:1.

Was nun gefragt ist? „Diesen Flow in die Meisterschaft mitnehmen, was uns hoffentlich gelingt.“ Im Kader veränderte man beim SVS über den Sommer wenig, stellte sich aber breiter auf. Und hat weiterhin mit Ramon Halmai, Akos Kozmor oder auch Neo-Stürmer Laszlo Gulyas Ausnahmekönner in petto. Eine gute Basis für eine spannende Saison...