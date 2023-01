SV Lackenbach: Hiobsbotschaft zum Start ins neue Jahr

Werbung

Es gibt für einen Fußball-Trainer mit Sicherheit schönere Sachen, als kurz vor dem Jahreswechsel von der Verletzung von einem seiner Spieler zu erfahren. Lackenbach-Trainer Roman Fennes ereilte dieses Schicksal jedoch. Zwischen Weihnachten und Silvester erreichte ihn ein Anruf von seinem Tormann Lukas Sebestyen mit der Hiobsbotschaft, dass dieser sich im Knie Seitenband und Kreuzband verletzt hat.

Fennes: „Das ist bei einem Freizeitunfall passiert, wie mir Lukas am Stefanitag erzählte, und natürlich denkbar bitter. Eigentlich wollten wir unverändert ins neue Jahr gehen, jetzt müssen wir aber handeln.“ Zwar kommt mit Julian Böhm, der zuletzt ebenfalls lange verletzt war, ein starker Tormann zurück, „nur mit einem Keeper können wir aber nicht ins Frühjahr gehen“, erklärt Fennes. „Vielleicht lässt sich eine Lösung mit Manuel Salaba finden und er hilft uns wie bereits im Herbst weiterhin aus. Ansonsten müssen wir am Transfermarkt tätig werden.“ Für Fennes selbst jetzt aber am wichtigsten: „Dass Lukas bald wieder fit wird. Er war im Herbst richtig stark und hat sich das sicher nicht verdient.“ Sebestyen war vor allem gegen Ende der Herbstsaison fix gesetzt. Die letzten fünf Matches war er stets „Einser“ und trug so seinen Teil zum starken zweiten Platz des SVL bei.