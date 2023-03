Team der Stunde fordert Leader Marz

Werbung

MARZ - OBERPULLENDORF, FREITAG, 19.30 UHR. Nach dem 1:0-Derbysieg überwog im Marzer Lager die Freude, aber gleichzeitig blickte Trainer Dadi Maxell schon auf die kommende Aufgabe. Und die hat es in sich. Der SC Oberpullendorf reist zum Titelkandidaten nach Marz, mit jeder Menge Selbstvertrauen und einer blendenden Verfassung. Die Rückrunden-Bilanz der Bezirkshauptstädter makellos, vier Spiele und vier Siege stehen zu Buche. Das Torverhältnis beeindruckend: 12:0. Mehr Warnung geht für die aktuelle Nummer eins der Liga nicht, wenn man auf die formstärkste Mannschaft der 2. Liga trifft. „Das wird eine immens schwere Aufgabe“, weiß Maxell, der dem Gegner Rosen streut: „Ein super Kollektiv. Außerdem haben sie in der Winterpause richtig gute Spieler dazubekommen.“ Der Marzer Coach kennt aber auch seine Mannschaft genau: „Wir sind in einer guten Form, haben daheim fast immer geliefert, daher bin ich zuversichtlich.“ Auch in Oberpullendorf traut man der eigenen Mannschaft einiges zu. „Aktuell läuft es gut. Wir fahren dort hin, um die Liga wieder ein wenig spannender zu machen“, so Sportvorstand Martin Daics.