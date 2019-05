Wie in der BVZ berichtet, wechselte der Neudörfl Trainer Jürgen Burgemeister nach Wiener Neustadt in die 2. Liga, um dort vorerst Neo-Coach Sargon Duran als Assistent zu unterstützen und ab Sommer das Amateurteam zu übernehmen.

Der Vorstand legte seinem nunmehrigen Ex-Trainer keine Steine in den Weg und beorderte Co-Trainer Toni Morgenbesser für die verbleibenden Runden bis zur Sommerpause in die erste Reihe. Interimistisch wohlgemerkt, denn im Hintergrund wurde der Trainermarkt genauestens sondiert.

Es sollte kein Schnellschuss sein, aber dennoch wollte man zeitnah einen neuen sportlichen Feldherren bestimmen. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der neue Übungsleiter in der Saison 2019/20 heißt Thomas Wallner.

Wallner (45), Ex-Nachwuchsspieler der Neudörfler, der bis zur U21 bei dem Vfb Mödling sowie später unter anderem bei Wiener Neustadt als Spieler aktiv war und schon 2. Liga Mitte-Erfahrung als Trainer dank seiner Tätigkeiten in Zemendorf und Schattendorf vorweisen kann, soll nun in Neudörfl werken. Bis zum Saisonende wird das Team noch von Toni Morgenbesser betreut. Anschließend kehrt der Interimstrainer wieder an seinen „Stammplatz“ in der zweiten Reihe zurück.