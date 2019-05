Am Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Lockenhaus/Rattersdorf entschieden sich der SV Lackenbach und Trainer Alfred Wagentristl, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. „Es war am Ende eine Entscheidung, die beide Seiten tragen“, erklärte Wagentristl, der im Sommer 2018 das Traineramt von Christian Janitsch übernahm. Wagentristl war mit seinem Team ein wahrer Traumstart gelungen.

Nach vier Runden lagen die Lackenbacher, die in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg entronnen waren, mit zehn Punkten auf Tabellenplatz eins. Gegen Ende der Hinrunde kam dann etwas Sand ins Getriebe, auch im Frühjahr waren die Ergebnisse etwas durchwachsen. Immerhin ersparte man sich in dieser Saison das Zittern bis zum Schluss, stand der Liga-Erhalt schon seit zwei Wochen fest. „Viele Spiele waren wirklich knapp, wir waren nur selten die unterlegene Mannschaft, konnten diese Tatsache aber oft nicht in Zählbares ummünzen“, so Wagentristl.

Der neue Trainer steht noch nicht fest

Wer im Sommer übernehmen wird, steht noch nicht fest. „Wir haben bereits mit mehreren Kandidaten gesprochen, noch haben wir aber noch keine Zusage bekommen“, erklärte Funktionär Manfred Wukowitsch.