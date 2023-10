Trainer-Schock in Rohrbach

Nach fast fünf Jahren als Cheftrainer gab Rupprecht bereits vor zwei Wochen bekannt, nach der Winterpause nicht mehr an der Seitenlinie des SV Rohrbach zu stehen. Sein Erbe wird Rene Schock antreten, der auch kein Unbekannter in der 2. Liga Mitte ist. Rund 10 Jahre war der 47-Jährige beim SC Oberpullendorf tätig. Nach kurzer Auszeit folgte ein Einsatz für den ASK Neutal.

Seine Vita machte die Entscheidung auch für den SV Rohrbach und Obmann Roman Landl leichter: „Wir hatten einige Kandidaten am Zettel. René hat uns aber im persönlichen Gespräch überzeugt. Wir glauben, dass er unsere jungen Spieler weiterentwickeln wird. Dass er das kann hat er auch schon in seiner Zeit beim SC Oberpullendorf bewiesen.“

In Rohrbach erwartet Schock ein tolles Fundament. Trotz weniger Legionäre (3) sind die Gansbären engster Verfolger der Big-3 aus Mattersburg, Oberpullendorf und Oberpetersdorf-Schwarzenbach. Neben den vielen jungen, einheimischen Spielern im Kader der Kampfmannschaft zeigten auch einige Reservekicker in der laufenden Saison, eventuell für den Sprung in die „Erste“ in Frage zu kommen. Derzeit liegt die zweite Garde der Gansbären auf dem 3. Tabellenplatz der 2. Liga Mitte Reserve.