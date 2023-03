Trainerlösung beim SC: Staffler kommt nach Neudörfl

Werbung

Der SC Neudörfl hat nur wenige Tage nach dem überraschenden Abschied von Thomas Urbanek – die BVZ berichtete in der vergangen Ausgabe – einen neuen Trainer gefunden. Christian Staffler wird den Traditionsverein in der Rückrunde coachen.

„Wir haben uns mit dem einen oder anderen Kandidaten zusammengesetzt und uns dann für Christian Staffler entschieden. Er ist ein junger Trainer, der sehr ambitioniert ist und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Sektionsleiter Markus Braunöder. Staffler war bis zum Winter Trainer beim 2. Liga Nord-Klub Steinbrunn, davor als Co-Trainer des SC Neusiedl in der Regionalliga Ost und als 1b-Trainer der Seestädter im Einsatz. Das Kapitel Neudörfl startet für den gebürtigen Südtiroler, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt mit Lebensgefährtin und Tochter in Eisenstadt hat, aber erst ab kommenden Montag.

In der ersten Frühjahrsrunde beim SV 7023 Z-S-P wird Braunöder noch die sportliche Verantwortung tragen. „Für mich kam es unerwartet und schnell und weil ich diese Woche einige berufliche Termine habe, geht es sich erst ab nächster Woche aus. Eigentlich stand für mich ja Pause bis Sommer am Plan“, meint Staffler, der aber mit viel Vorfreude auf seine neue Herausforderung blickt: „Dann kam eben das Angebot aus Neudörfl und ich habe dabei ein wirklich gutes Gefühl. Der Verein hat eine tolle Infrastruktur und eine junge Mannschaft. Ganz wichtig war mir auch in den Gesprächen die Ehrlichkeit des Vereins, der das eine oder andere Problem angesprochen hat. Das gilt es jetzt zu lösen.“

Die Zielsetzung für das Frühjahr ist klar: „Grundsätzlich ist uns allen bewusst, dass es keine leichte Rückrunde für uns wird. Wir wollen die Mannschaft stabilisieren, vor allem defensiv und für die kommende Saison aufbauen. Sprich unser Vorhaben ist es, dass wir im Frühjahr großteils den Kader für kommende Saison fertig haben.“ Und auch wenn man 13 Punkte vor dem Vorletzten liegt, weiß Staffler: „Man muss auch immer nach hinten schauen, so lange man nicht rechnerisch safe ist.“