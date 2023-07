SV Draßmarkt: Trotz Top-Tests ist man bescheiden

Dass der SV Draßmarkt Tore schießen kann, das weiß man aus der vergangenen Spielzeit. Nicht weniger als 76 Treffer gelangen da der Truppe von Trainer Christian Rotpuller – 47 davon allein in der Herbstsaison. Damit war man knapp vor Oberpullendorf Spitzenreiter, was die Trefferausbeute anbelangt.

Nun scheint sich dieser Weg in der Vorbereitung auf die kommende Saison fortzusetzen. In insgesamt vier Vorbereitungsspielen gelangen den Kickern des SVD 26 Tore. Zuletzt schoss man 1. Klasse-Absteiger Raiding mit 8:1 vom Platz. Gegen Stoob, dem zweiten 2. Klasse-Klub, gegen den man testete, gelangen beim 8:2 ebenfalls acht Treffer. Gegen die 1. Klasse-Teams Weppersdorf und Unterpullendorf traf man nach Ergebnissen von 5:1 und 5:0 jeweils fünfmal.

Sollte man vor Start der neuen Pflichtspielsaison also in Euphorie ausbrechen? „Nein“, meint Coach Christian Rotpuller: „Zwar können wir mit den Ergebnissen richtig zufrieden sein, aber sie bringen uns trotzdem wenig. Es fehlten uns immer wichtige Leute, so konnten wir nie in der gewünschten Formation zusammenspielen.“ Ein Leid, mit dem auch viele andere Klubs in der kurzen Vorbereitung zu kämpfen hatten. Rotpuller: „Außerdem testeten wir ausschließlich gegen unterklassige Vereine.“

Die Chance, die Testspielergebnisse zu bestätigen, hat man am Samstag im BFV-Cup-Duell bei Mannersdorf. Zwar auch ein unterklassiger Klub, auf Wettkampfebene hat die Sache dann aber doch nochmal einen anderen Charme, weiß auch der Cheftrainer: „Wir werden den Gegner auf jeden Fall sehr ernst nehmen.“ Mit Emanuel Straß und Kurt Köllerer muss er jedoch weiter auf zwei Kicker verzichten.