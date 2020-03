„Der Platz war eine reine Katastrophe“, zeigte sich Marz-Coach Lorandt Schuller nicht sehr überrascht von der Absage des Spiels in Kaisersdorf. Bereits vergangene Woche begutachtete er beim Test Kaisersdorf gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach gründlichst die Gegebenheiten am Feld. Da sei bereits deutlich gewesen, dass der Platz „extrem tief“ sei.

Starkregen machte Platz unbespielbar

Schuller wusste da schon. Würde es noch einmal regnen, wäre der Rasen ein unbespielbares Fleckchen Erde. Von Donnerstag auf Freitag regnete es dann so stark, dass der Platz komplett unter Wasser stand. „Wenn am Samstag gespielt worden wäre, wäre der Rasen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

ruiniert gewesen. Das hätte wohl Monate gebraucht, das wieder hinzubekommen“, so Schuller weiter. Kaisersdorf-Coach Janos Imre kann ein Lied von der aktuell schwierigen Lage am Platz singen. Das für Sonntag angesetzte Training, das als Ersatz für das Spiel dienen sollte, musste ebenfalls abgesagt werden. „Natürlich ist die Situation nicht optimal. Der Verein unternimmt aber alles, dass der Platz so rasch wie möglich wieder in einen Zustand kommt, der ein Spiel zulässt.“

Ein Nachtragstermin steht mit Ostermontag, 13. April, übrigens bereits fest.