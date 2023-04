FSG Oberpetersdorf kann Titelkampf wieder spannend machen

Werbung

MARZ - FSG OBERPETERSDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Die 2. Liga Mitte blickt am Freitag gespannt nach Marz, wo das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Dritten, der FSG Oberpetersdorf, am Programm steht. Die Ausgangslage für die Gäste, die fünf Punkte hinter der Spitze liegen, ist klar. Bei einer Niederlage ist der Meisterzug so gut wie abgefahren. Gewinnt man aber gegen die Nummer eins der Liga, dann ist man plötzlich nur noch zwei Punkte von ganz oben entfernt und wieder voll dabei im Titelrennen. Der Zweitplatzierte Lackenbach könnte bei einer Marzer Pleite den Abstand sogar auf einen Punkt verkürzen.

Die FSG kommt mit einem 2:1-Sieg gegen Lockenhaus zum ASK und nimmt sich viel vor: „Wir haben uns gegen Lockenhaus für viel Moral belohnt, wissen jetzt auch, dass wir einen Rückstand drehen können. Unser Ziel war und ist es, im Titelkampf mitzureden und die Chance haben wir jetzt in dieser Partie“, so Oberpetersdorf-Trainer Markus Schmidt, der weiterhin auf Luca und Moritz Klee (beide angeschlagen) verzichten muss. Hinzu kommt der Ausfall von Kapitän Michael Roschitz, der gesperrt ist. Während die FSG also nicht vollzählig ins Spiel gehen kann, ist Marz fast komplett. Nur hinter dem Einsatz des zuletzt verletzten Milos Andrejic steht ein Fragezeichen. Fakt ist jedenfalls, Trainer Dadi Maxell fordert nach der 3:0-Niederlage in Draßmarkt: „Wir müssen eine Reaktion zeigen, deutlich mehr Leidenschaft an den Tag legen. Sonst wird es schwer.“