Viel wurde in den letzten Wochen spekuliert, wohin der Rudersdorfer Offensivakteur wechseln würde. Fest steht: Sankt Martin an der Raab wird es nicht. „Er wird nicht zu uns kommen, denn er schwimmt nicht ganz auf unserer Welle“, fasste der Sportliche Leiter Edwin Janosch zusammen. Dennoch sollen einige Neuzugänge ihren Weg nach Sankt Martin finden.

„Wir haben drei neue Spieler, aber bis auf den Torhüter kennt man die hier nicht“, erklärte Janosch. Namen wollte er noch keine nennen, erst wenn die Unterschriften auf dem Vertrag stehen. Darunter soll auch ein Ex-Spieler der Sturm Amateure dabei sein. Routinier Stephan Höber wird in nächster Zeit außerdem am Fuß operiert. „Er wird in sechs Wochen voll belastbar sein“, fasste Janosch zusammen.