Tolle Veranstaltung von „Abräumern“ gekrönt

Was im Vorjahr als „Probegalopp“ mit 40 Teilnehmern begann, fand am vergangenen Samstag seine Fortsetzung. Der 2. LMB Wein-Berg-Lauf 2023 war Teil der Buckltour sowie des österreichischen Berglaufscups, außerdem dienten die Neckenmarkter Weinberge als Austragungsort für die burgenländischen Berglauf-Landesmeisterschaften. Der einzige Umstand, der den erfahrenen Veranstaltern einige Schweißperlen auf die Stirn zauberte, war die bescheidene Wetterprognose für das Wochenende. Doch der Wettergott meinte es gut. Die Athleten konnten bei optimalen Lauftemperaturen in die drei unterschiedlich langen Strecken starten.

Den Beginn machten pünktlich um 9.30 Uhr die Jüngsten. Die LMBler Andreas Rauth (U10) und Patrick Ackerler (U12) holten über die 1,3 Kilometer jeweils Rang eins. Anja Ackerler beendete den Fun Run-Bewerb über 3,3 Kilometer in 18:26 Minuten und erreichte damit den zweiten Platz bei der U18.

Die Bergwertung bei der Franziskuskapelle in Neckenmarkts Weinbergen verlangte den Läufern alles ab. Foto: zVg

Das sportliche Highlight sowie den Schlusspunkt der Veranstaltung setzte der Hauptlauf über 10 Kilometer und 340 Höhenmeter. Und der LMB durfte einen Heimsieg bejubeln. Lukas Beiglböck knallte eine super Zeit von 40:21 Minuten in die Strecke und wurde damit zum „Abräumer des Tages“. Neben dem Sieg in der Gesamtwertung gab es auch Gold bei der U20, den Sieg in der Bergwertung sowie den rot-goldenen Landesmeistertitel. Klubkollegin Natalia Steiger-Rauth tat es ihm gleich. Sie holte den Gesamtsieg, die Klasse W45 und den Landestitel.