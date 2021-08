Sieben Athleten des LMB nahmen die Herausforderungen beim 25. Stinatzer Abendlauf, in dessen Zuge auch die burgenländischen Meisterschaften im Halbmarathon absolviert wurden, in Angriff. Bei idealem Laufwetter und hervorragender Organisation durch den LC Tiger lieferten die Mittelburgenländer starke Leistungen ab.

LMBler im Team erneut ganz vorne dabei

Den Start in Stinatz machten die jüngsten LMBler. Patrick Ackerler stürmte in 8:13 Minuten über die zwei Kilometer und gewann damit ebenso souverän die U12-Wertung der Burschen wie Schwester Anja, die sich Rang eins in der Klasse weiblich U16 sicherte. Anton Ackerler bestritt sein erstes Rennen nach einer langen Verletzungspause und belegte bei den Senioren Platz sieben, während sich Klubkollege Karl Trummer als Zweiter platzieren konnte.

Im Halbmarathon-Bewerb gingen mit Stefan Pendl, Daniel Wildzeiss und Oswald Flatzbauer drei der vier LMB-Athleten auf die Strecke, die zuletzt beim 24-Stunden-Rennen in Bad Vöslau einen neuen Streckenrekord aufstellten. Das Trio konnte die Form konservieren und holte sich in der Mannschaftswertung den starken zweiten Platz. Am schnellsten bezwang Daniel Wildzeiss die 21,1 Kilometer. Seine Zeit von 1:29:14 Stunden brachten ihm schlussendlich die Bronzemedaille bei den Männern 40. Oswald Flatzbauer (M60) und Stefan Penld (M50) kürten sich jeweils zu Burgenlands schnellsten Läufern in ihren Altersklassen. Für Pendl hätte es fast noch zu einer dritten Medaille gerecht. In der Gesamtwertung ergaben seine 1:41:31 Stunden den undankbaren vierten Rang. „Es war einmal mehr eine ganz tolle Gesamtleistung unserer Athleten“, freute sich LMB-Obmann Werner Faymann mit seinen Schützlingen.