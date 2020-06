Die Corona-Pandemie verzögerte nicht nur den Start in die ADAC GT4 Germany-Serie, sondern auch die Präsentation des Steinbergers Florian Janits als Fahrer des oberösterreichischen True Racing Teams.

„Fast wäre das Engagement durch den Corona-Wahnsinn nicht zustandegekommen“, erzählt der Absolvent des BSSM Oberschützen, der ein Jahr ohne Rennen hinter sich hat. Zuletzt war Janits nämlich 2018 in der GT4 European Series in einem Mercedes AMG im Renneinsatz.

Umso heißer war der 22-jährige auf die Testfahrten, die er vor Kurzem auf dem Red Bull Ring in Spielberg absolvieren durfte. Dabei durfte der Mittelburgenländer im KTM X-Bow GT4, immerhin das Gesamtsieger-Auto des Vorjahres, und dem KTM X-Bow GT4 Evo, einer Weiterentwicklung des Vorjahresboliden, Platz nehmen.

„Ich habe mich da wie dort gleich wohl gefühlt und bin mit den Autos richtig gut zurechtgekommen“, schildert Janits die ersten Eindrücke. „Ich weiß aber noch nicht, ob wir den neuen Boliden auch bekommen.“

Mit „wir“ ist auch Reinhold Kofler gemeint. Der 35-jährige Routinier teilt sich mit dem Steinberger das Cockpit. Gefahren wird nämlich in Sprintrennen zu jeweils einer Stunde mit Fahrerwechsel zur Halbzeit.

„Ich freue mich auf eine schöne Herausforderung“, brennt der schnelle Burgenländer auf den Start der Saison, der vom 14. bis 16. August am Nürburgring in Deutschland erfolgt und nach sechs Stationen am 11. November im Oschersleben enden wird.