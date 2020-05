„Nach nochmaliger rechtlicher Überprüfung durch den ÖSKB-Bundesvorstand dürfen weder die Bundesligakommission noch der ÖSKB-Sportausschuss Entscheidungen treffen, die nicht durch festgeschriebene Regelungen in den gültigen ÖSKB-Schriften abgedeckt sind“, ist im ersten Absatz des Schreibens des ÖSKB-Bundesvorstands vom 11. Mai 2020 zu lesen. Heißt soviel, dass das Schreiben der Bundesliga-Kommission vom 15. April, welches den Abbruch und die Wertung der Super- und Bundesligen beinhaltete, mit dem Urteil vom 28. April aufgehoben wurde.

Man könnte es also als Sieg der protestierenden Vereine aus Neunkirchen, Kleinwarasdorf, Sankt Pölten, Schwaz und des KSV Wien interpretieren.

Aber weit gefehlt: Denn der Bundesvorstand, der laut seines Schreibens aufgrund des Fehlens einer gültigen Schrift zur Bewältigung der Corona-Krise beim ÖSKB als einzige Instanz Handlungsanweisungen nach vorherigem Beschluss innerhalb des Gremiums erteilen darf, publizierte in seinem Informationsschreiben an die Vereine vom 11. Mai nämlich keine Neuigkeiten, sondern bestätigte die erste Version der Beschlussfassung, wonach es bis zum Start der Saison 2020/21 keine Wettbewerbe mehr gibt, die Tabellen zum Stand des Abbruchs eingefroren werden, es aber keine Auf- beziehungsweise Absteiger gibt.

„Das letzte Wort in der Angelegenheit ist noch nicht gesprochen. Es fehlt weiterhin die Begründung, wie entschieden wurde.“Martin Janits, Sportlicher Leiter des SKC Kleinwarasdorf

Ein Umstand, der Kleinwarasdorfs Sportlichem Leiter Martin Janits sauer aufstößt, geht es doch um den Aufstieg seiner Damen-Mannschaft, die zum Zeitpunkt des Abbruchs die 1. Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung anführten, in die Superliga.

Zur Erklärung: „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Einerseits fehlt wieder eine Begründung, auf welcher Grundlage entschieden wurde und andererseits bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt wieder die richtige Instanz entschieden hat“, so Janits, der sich auch die Protokolle der Bundesvorstandssitzung schicken ließ. „Aus meiner Sicht, hätte der Fall beim Bundestag, der höchsten Mitgliederversammlung des ÖSKB, landen müssen.“

Um endlich Gewissheit zu haben, wandte sich der Klubfunktionär nun direkt an den Präsidenten des ÖSKB, Willi Binder. „Bislang habe ich noch keine Antwort auf mein Schreiben erhalten. Schauen wir, ob das noch passiert.“

Ein weiterer Punkt, der für Verwirrung im Lager der Kegler sorgt, ist, dass die Sparte Bowling, die ebenfalls unter dem Dach des ÖSKB angesiedelt ist, ihren Landesverbänden in Aussicht stellte, ihre Bewerbe im Einklang mit den Erlässen der Ministerien und Sport Austria fortsetzen beziehungsweise beenden zu können. Für Spannung in der Keglerszene ist also weiterhin gesorgt.