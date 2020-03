„Alles andere, als sofort zu schließen, wäre nicht verantwortbar gewesen“, bringt es Waldquelle Juniors-Nachwuchsleiter Konrad Gradwohl auf den Punkt. Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da. Alle Nachwuchsabteilungen des Bezirks ließen spätestens am vergangenen Donnerstag die Rollbalken runter. Zumindest, was das Training in der Gruppe betrifft. „Ich habe die Trainer instruiert für die Kinder Heimprogramme entsprechend der Altersklasse zu erstellen. Natürlich einzeln oder nur mit den Eltern. Schließlich fällt durch die Schulschließungen jetzt auch die tägliche Bewegung weg. Dem sollte unter Einhaltung aller vorgegebenen Maßnahmen bis zu einem gewissen Grad entgegengewirkt werden“, erklärt Deutschkreutz-Nachwuchschef Robert Strobl, wie man in seinem Verein mit der Zwangspause umgeht.

Die Hoffnung, noch vor der Sommerpause zumindest ein paar Spiele durchführen zu können, ist aber noch nicht vollends geschwunden. „Da die Ergebnisse im Nachwuchs nicht im Vordergrund stehen, kann ich mir vorstellen, dass Spiele gestrichen werden und ab Mai fünf, sechs Runden gespielt werden“, so Joel Putz von der SpG 2000. SpG Der Club-Funktionär Alois Treiber glaubt zwar an Spiele, aber nicht in organisierter Form: „Ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft komplett ausfällt. Training und Freundschaftsspiele sind aber hoffentlich noch möglich.“

Auch bei den SCO Juniors hofft man, ab Mai wieder aktiv sein zu können. Die Turnierveranstaltungen Ende April und Anfang Mai wackeln aber gewaltig. „Wir warten die Entwicklungen ab. Sollte es noch keine Freigabe zum Fußballspielen geben, verschieben wir die Veranstaltungen“, so Nachwuchsobmann Martin Hofer.