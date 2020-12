Im vergangenen Sommer beendete Daniel Wimmer seine „schöpferische Pause“ und lief wieder für den ASK Horitschon auf. In vier von acht Herbst-Meisterschaftsspielen des ASK und zwei Cup-Spielen war er mit von der Partie. Gebremst wurde Wimmer zwischenzeitlich von einer Knöchelverletzung, von der er sich jedoch schneller als erwartet erholte.

Im Frühjahr steht Wimmer den Mittelburgenländern, für die er seit 2014 gemeldet ist, aufgrund beruflicher Veränderungen nur mehr zum Teil zur Verfügung, wie der Sportliche Leiter Joel Putz mitteilte. Somit ist auf der Innenverteidiger-Position neben Kapitän Klaus Lehrner wieder eine Planstelle zu vergeben. Neuzugang soll es jedoch keinen geben. „Wir werden das intern auffangen. Zwei, drei Spieler aus der Reservemannschaft nach oben ziehen“, erklärte Putz die Pläne für das Frühjahr.

Das Heimprogram der Spieler läuft

Wann die Rückrunde starten kann, steht weiter in den Sternen, momentan absolvieren die Horitschon-Kicker um Philip Wessely ein Heimprogramm, um beim Restart körperlich gerüstet zu sein.