Matthias Steiner: „Der Vorstand wird neu aufgestellt“ .

Auch beim ASK Kobersdorf wartet man sehnsüchtig auf den Start in das Fußballjahr 2021. Über mangelnde Arbeit kann sich der Sportliche Leiter Matthias Steiner aber selbst in der trainings- und spielfreien Zeit nicht beklagen. Mit der BVZ sprach er über die Arbeiten im Hintergrund.