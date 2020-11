Thomas Ferenczi gehört mit seinen 46 Lenzen zu den ältesten Spielern der Liga. Aufgewachsen in Baumgarten, gleich neben dem Fußballplatz, jagte er unter anderem mit Andreas Ivanschitz, Ex-Kapitän der Nationalmannschaft, „Tag und Nacht“ dem Leder hinterher.

Seine Begeisterung und Leidenschaft für den Sport ist seit Jahrzehnten ungebrochen. Trotz eines Seitenbandrisses im Vorbereitungsmatch gegen Marz Ende Juli kämpfte sich der Routinier zurück auf den Platz und ist nun wieder ein verlässlicher defensiver Backup.

„Der Thomas läuft noch immer wie ein alter Diesel. Er ist zuverlässig und im Spielaufbau sehr ballsicher. Klar ist er nicht mehr der Schnellste, aber er spielt bei uns defensiv eine tadellose Rolle und ich bin wirklich sehr froh, dass ich ihn in der Mannschaft habe“, so die lobenden Worte des anderen Routiniers – Trainer Günther Schiffer.

„Ich habe in all meinen Jahren als Trainer noch nie so einen alten Spieler betreut und finde es äußerst bewundernswert, mit welchem Herzblut er noch immer bei der Sache ist.“ Im aktuellen Lockdown ohne wöchentliches Mannschaftstraining fällt es Ferenczi schwer, sich zum Individualtraining zu motivieren. „Ich habe grundsätzlich immer noch Spaß am aktiven Fußball, aber alleine trainieren kostet mich sehr viel Überwindung. Daher denke ich über ein Karriere-Ende nach“, so Ferenczi. Zugegebenermaßen kam ihm dieser Gedanke in den vergangenen Jahren immer wieder, doch die Liebe zur wichtigsten Nebensache der Welt setzte sich schlussendlich immer durch. Bleibt zu hoffen, dass es auch diesmal so ist.