Beste Schifahrer aus Kalkgruben gesucht

Etwa 50 Kalkgrubener sowie Gäste waren heuer mit dabei. Im Gasthaus Horvath wurden dann den schnellsten Schifahrern ihre Trophäen übergeben. Obmann Kevin Zweiler übergab gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Degendorfer und Ortsvorsteher Herbert Degendorfer die Pokale. Ortsvorsteher Herbert Degendorfer bedankte sich bei der Gemeinde, die den Bus sponserte. Bürgermeister Manfred Degendorfer meinte: "Es ist hier etwas entstanden, danke an Mastermind Gerhard Schöll und die Jugend, die das übernommen hat."

In der Kategorie Kinder 8 (weiblich) siegte Anna Pauer, in der Kategorie Kinder 8 (männlich) Elias Schöll vor Sebastian Geißler und Keanu Kasdas. In der Kategorie Kinder 11 (männlich) konnte Felix Pauer vor Fabian Wildzeiss, Florian Fasching, Jack-Lennox Oberhofer und Konstantin Kasdas den Sieg davontragen.

Elias Oberger konnte vor Florian Pauer, Julian Wildzeiss und Max-Marc Oberhofer über den Sieg in der Kategorie Schüler 14 (männlich) jubeln. Die Wertung Damen (1993 - 2001) gewann Magdalena Kaufmann vor Fiona Greiner. Das Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992) entschied Ulrike Pauer vor Nicole Oberhofer und Gabriele Fasching, das Master 50 (weiblich, 1963 - 1972) gewann Sieglinde Schmidt.

Die Allgemeine Klasse Herren gewann Gerhard Schöll vor Pascal Tritremmel, Sebastian Mössner, Lukas Schöll und Werner Jakob. Das Masters 30 (männlich, 1983 - 1997) konnte Markus Schöll vor Wolfgang Pauer, Paul Fraunschiel, Werner Fasching, Hannes Wildzeiss und Roman Szinowatz für sich entscheiden. Horst Zweiler konnte vor Christian Horvath, Gerhard Schöll sen. und Fritz Grössing über den Sieg in der Kategorie Masters 50 (männlich, 1963 bis 1972) jubeln.

Die Schischuh-Wanderpokale für die Tagesbestzeiten gingen in diesem Jahr an Magdalena Kaufmann und Markus Schöll.