ASVÖ-Meisterehrungen ASVÖ Burgenland ehrte seine Besten aus drei Bezirken

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Die international erfolgreichen ASVÖ-Athleten mit den Ehrengästen: ASVÖ-Maskottchen FILU, ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits, Landesrat Heinrich Dorner, Klubobfrau Regina Petrik, Schachverein Pamhagen-Obmann Christian Fleischhacker, Ele Foto: ASVÖ Burgenland

D ie dritte und letzte Meisterehrung des ASVÖ Burgenland für das Jahr 2022 fand am vergangenen Freitag im Hotelrestaurant Müllner in Marz statt. Über 70 Sportler*innen aus den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf wurden für eine Vielzahl an Titel und Bestleistungen geehrt.