„Da laut Regierungsbeschluss die Gaststätten erst frühestens Mitte Mai wieder öffnen werden, hat der BDV beschlossen, die Ligasaison 2019/2020 zu beenden. Um es für alle Mannschaften halbwegs fair zu gestalten, wird der Halbzeitstand als Endstand herangezogen. So hat jeder einmal gegen jeden gespielt“, steht auf der Homepage des Burgenländischen Verbands geschrieben.

Steinberg feiert den dritten Titel in Folge

Damit darf sich der DC Universe Steinberg über den dritten Meistertitel in der 1. Klasse OP in Serie freuen. Auch die einzige Niederlage in diesen drei Spielzeiten (Anm.: 10:12 beim Cafe4You Oberpullendorf) gab es aufgrund der Streichung der Runden zehn bis 13 nun offiziel nicht. „Wir hatten drei Punkte Vorsprung, waren auf dem Weg zum Titel“, empfindet Steinbergs Josef Hauser die Wertung als gerecht.

Noch klarer auf dem Weg zum Titel war der DC Lackenbach in der 2. Klasse OP nach Runde 13. „Zum Zeitpunkt des Abbruchs lagen wir sechs Zähler voran“, berichtet Tibor Asztaller. Diesen Vorsprung warf man aber erst in der Rückrunde – unter anderem mit einem 16:4-Erfolg über den Verfolger die Kelten – heraus.

Nach der Hinrunde lag man nur um das Satzverhältnis vor den Schwarzenbachern. Dennoch ist man nach dem zweiten Aufstieg in Folge vorerst am Ziel: „Der Aufstieg in der 1. Klasse war bei unserem Einstieg vor zwei Jahren das erklärte Ziel“, so Asztaller. Zum Drüberstreuen sicherten sich die Lackenbacher durch Michael Speta, Markus Kremsner und Tibor Asztaller auch alle drei Pokale der Einzelwertung.

Am Ziel angelangt sind auch die Daltons in der 3. Klasse OP. „Natürlich ist es irgendwie blöd, dass nur wir nicht zu Ende spielen konnten. Wir wollten vor der Saison unbedingt aufsteigen und haben das auch geschafft. Wir waren lange genug unten, jetzt freuen wir uns auf unsere alten Konkurrenten“, sagt Mannschaftsführer Hinterwallner.