Steinberger Dart-Cracks hüpften im Heimspiel auf Platz zwei

Am vorvergangenen Samstag ging in der Schlosserei Zilling in Weingraben die dritte und letzte Sammelrunde der BDV-Landesliga über die Bühne.

Die Gastgeber, der DC Universe Steinberg, startete mit dem Ziel in die letzten fünf Spiele, sich noch auf Tabellenrang zwei vorzuarbeiten. Dazu mussten nicht nur ein Sieg im direkten Duell mit den Crazy Orange aus Mönchhof, ein Punktgewinn gegen den überlegenen Leader aus Rohrbach sowie Pflichtsiege gegen den Rest des Feldes eingefahren werden.

Und das Team um den spielenden Obmann Christian Meixner hielt, was es versprach. Zum Auftakt holte man ein 6:6 gegen die Red Skorpions, ließ ein souveränes 10:2 gegen die Crazy Orange sowie weitere drei Siege gegen Hotshots Reloaded Frauenkirchen (12:0), Eisenstadt (7:5) und Team Karnerwirt Bromberg (12:0) folgen.

Nächste Saison geht man auf den Titel los

Dementsprechend zufrieden fiel das Resumee von Josef Hauser aus: „Wir freuen uns, dass wir vor heimischer Kulisse den Tagessieg holen und damit auf den zweiten Platz vorrücken konnten.“

Der Erfolg war auch dem Umstand geschuldet, dass man das erste Mal in dieser Saison komplett antreten konnte. Der DC Universe Steinberg verteidigte übrigens in der Vorwoche seinen Meistertitel in der 1. Klasse OP und sicherte sich das Ticket für die Landesliga 2022/23. „Als Zweiter können wir uns für nächstes Jahr nur noch ein Ziel setzen“, meint Hauser vielsagend.