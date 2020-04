Die große Bühne vor einigen hunderten Zusehern im Vinatrium in Deutschkreutz blieb den Siegern der BVZ Sportlerwahl 2019 aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen zwar verwehrt, die Freude über die Wertschätzung der erbrachten sportlichen Leistungen im abgelaufenen Jahr, blieb bei den Gewinnern aber ungetrübt.

„Wir haben uns sehr gefreut, als wir über den Sieg informiert wurden“, bestätigt Raimund Sturm, dessen U10-Truppe der SpG Rabnitztal zum Nachwuchsteam des Jahres gewählt wurde. Übrigens zum zweiten Mal in Serie. Wie überhaupt das Jahr 2019 im Zeichen der Wiederholungstäter stand. Tennisspielerin Amelie Heger holte sich nämlich ebenso ihren zweiten Titel als Spielerin des Jahres nach 2017. Und auch der SV Steinberg setzte seine Tradition, einem aus seiner Funktionärsriege zur „Guten Seele des Sports“ zu hieven, fort. Diesmal war Obmann Manfred Schmidt an der Reihe. Nur der Sportler des Jahres feierte seine Sieg-Premiere.

„Wir haben uns sehr gefreut, als wir über den Sieg informiert wurden“

Paul Mayerhofer vom LMB (Anm.: Leichtathletik Mittelburgenland) gewann zum ersten Mal, weiß aber ganz genau, bei wem er sich bedanken muss: „Meine Mutter und meine Freundin haben nicht nur Stimmen geschrieben, sondern auch andere dazu animiert. LMB-Kollegen, Familie, Freunde, der Ruderverein meiner Freundin, da kamen schon ein paar Leute zusammen“, berichtet der Neckenmarkter, um schmunzelnd anzufügen: „Ich selbst habe nur zehn Stimmen ausgefüllt.“

"Paul Mayerhofer ist ein sehr ehrgeiziges, verlässliches und extrem wertvolles Mitglied in unserem Verein Er hat sich seit seinem Beitritt 2017 vom Radfahrer zu einem super Läufer und auch körperlich super entwickelt.“ Werner Faymann, Obmann Leichtathletik Mittelburgenland

Seine Freundin Sophie Pogats ist für den in Wien lebenden Neckenmarkter nicht nur in privater Hinsicht eine ganz wichtige Person. „Da ich die meisten Wettkämpfe in Wien und Umgebung bestreite, bin ich oft auf mich allein gestellt. Sophie unterstützt und pusht mich dann bei den Rennen. Das ist sehr wichtig für mich“, betont der Sportler des Jahres 2019 die tragende Rolle seiner Herzdame. Den Weg zum Sport fand der technische Zeichner übrigens im Jahr 2007. Während eines Krankenstandes in Folge eines schweren Unfalls begann Paul Mayerhofer mit dem Lauftraining. Bald sollten die ersten Wettkämpfe folgen. Zwischendurch sattelte der Wahl-Wiener auf das Mountainbike, das Rennrad und das Schwimmen um, doch das Laufen sollte die Paradedisziplin bleiben. Und dabei eher die Kurzstrecken.

„Ich habe keine typische Läuferfigur, bin eher klein und muskulös. Daher tue ich mich auf vier, fünf oder sieben Kilometer leichter. Dort kann ich meine Kraft einsetzen“, erklärt Mayerhofer, der für 2020 dennoch seinen ersten Marathon geplant hatte. Am 27. September hätte er in Berlin antreten sollen. Hätte deshalb, weil der LMBler nicht mit einer Austragung rechnet: „Ich trainiere zwar noch darauf hin, aber ich glaube nicht, dass so große Veranstaltungen heuer stattfinden werden.“ Zum ersten Marathon wurde Mayerhofer aber regelrecht gezwungen. Eigentlich wollte er nur die Halbdistanz absolvieren, aber die LMB-Kollegen meldeten ihn über die volle 42,195 Kilometer an. „Da haben sie mich ganz schön reingelegt“, lacht Pauli. „Dennoch streife ich das LMB-Trikot sehr gerne über. Ich bin stolz darauf, das Mittelburgenland bei diversen Wettkämpfen repräsentieren zu dürfen.“

„Ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet. Ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich abgestimmt haben.“ Paul Mayerhofer, Sportler des Jahres 2019

Noch eher am Anfang ihrer sportlichen Laufbahn steht die Sportlerin des Jahres des Bezirks Oberpullendorf. Amelie Heger besucht die Tennisschule im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf und trainiert dreimal pro Woche jeweils 90 Minuten.

„Ich freue mich sehr, so motivierte Kinder wie Amelie bei uns im Verein zu haben. Ich wünsche ihr weiterhin alles Gute und vor allem viel Spaß beim Tennisspielen.“ Thomas Weber, Obmann TC Sport-Hotel-Kurz

„Am Dienstag und Donnerstag trainieren wir mit unseren beiden Trainern Arpad Koltai und Juri Krocsko am Tennisplatz, am Samstag absolvieren wir ein Koordinations- und Konditionstraining mit Trainerin Angelika Janzsó“, erläutert die Steinbergerin ihren sportlichen Wochenplan in Zeiten ohne Corona. Derzeit steht nämlich für die Schülerin der NMS Steinberg Home-Schooling, etwas Tennis auf der Straße und Lauftraining mit Papa Didi, der als Trainer auch die Kicker des FC Deutschkreutz auf Trab hält, am Plan.

„Obmann Manfred Schmidt ist ein würdiger Sieger. Er ist schon seit einer Ewigkeit in verschiedensten Funktionen im Verein. Ich bin froh, dass wir in Zeiten wie diesen so einen Vereinsboss haben.“ Ernst Guczogi, Kassier-Stellvertreter SV Steinberg

Mitte Mai sollte es für die Elfjährige in der U12-Meisterschaft um Punkte gehen. Die Hoffnung auf baldige Spiele lebt noch: „Angeblich dürfen wir Tennisspieler ja früher wieder spielen, weil wir keinen Kontakt zu den Gegenspielern haben.“ Zukunftsmusik. Aktuell kann sich Heger über ihren zweiten Erfolg nach 2017 bei der Sportlerwahl freuen. „Ich wusste, dass meine Mama Elisabeth einige Stimmen ausgefüllt hat, aber dass es wieder zum Sieg gereicht hat, ist sehr schön“ so die Schülerin, die allerdings das Spektakel bei der Siegerehrung vermisst. „Das war damals schon sehr cool.“

Im Vorjahr bei der Siegerehrung als Zaungast mit dabei war Steinberg-Obmann Manfred Schmidt. Damals begleitete der Vereinsboss seinen Funktionärskollegen Jonny Seifner, der die Trophäe für die Gute Seele des Sports 2018 entgegennahm. Heuer steht Schmidt selbst am obersten Treppchen.

„Die Burschen und auch Trainer Raimund Sturm bringen seit Jahren tolle Leistungen. Der Zusammenhalt im Team und zwischen den Eltern ist wirklich spitze, wie auch diese Wahl zeigt. Und immerhin haben sie jetzt schon das zweite Mal hintereinander gewonnen.“ Elisabeth Heger, Nachwuchsleiterin SV Steinberg

„Das wurde wirklich gut organisiert. Ich habe nichts davon mitbekommen, dass so viele Stimmen für mich gesammelt wurden. Daher war ich schon sehr überrascht, als ich es in der Zeitung gesehen habe“, erzählt Schmidt, wie er von seinem Sieg erfuhr. „Natürlich freut man sich darüber“, gibt der Polizist zu und blickt auch schon ins nächste Jahr. „Wir werden die Tradition, bei dieser Wahl vorne dabei zu sein, auch in Zukunft beibehalten. Mir fallen da noch einige Kandidaten in unseren Reihen ein“, sagt der Gemeindepolitiker, der nach Christl Pöltl (2015 und 2016) und Jonny Seifner (2018) schon den vierten Sieg für den 2. Liga Mitte-Klub holte.

Neben seinem eigenen Sieg durfte Schmidt auch jenen der U10-Mannschaft der SpG Rabnitztal, zu der auch der SV Steinberg zählt, bejubeln. Auch das Team von Raimund Sturm stand schon im Vorjahr auf Platz eins der BVZ-Sportlerwahl. „Die Freude heuer ist genauso groß, wie im Vorjahr“, spricht der Coach für seine Schützlinge. „Wir sehen den Sieg nicht als Selbstverständlichkeit. Die Eltern haben sich sehr ins Zeug gehaut, um die Leistungen ihrer Kinder zu honorieren“, sagt der Übungsleiter, der sich im Herbst über eine perfekte Hinrunde, mit acht Siegen aus acht Spielen, freuen durfte. Die Absage der Siegerehrung empfindet auch Sturm als sehr schade: „Die war im Vorjahr schon beeindruckend. Wir werden uns aber für den Sommer eine Ersatzehrung überlegen.“ Bis dahin liegen die Prioritäten aber vor allem auf einem: „G‘sund bleim“, so Sturm. Von der Hoffnung bald wieder mit den Jungs auf den Platz zurückzukehren, musste man sich zuletzt aber verabschieden.