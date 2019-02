Im Blick. Horitschon-Neuzugang Timo Rzucidlo (l.) und Co. konnten das letzte Testspiel gegen Marz um David Rumpler erfolgreich gestalten. Am Wochenende kommt zum Rückrundenstart der Tabellen-Vorletzte aus Stegersbach in die Weinbau-Gemeinde.

| Bruno