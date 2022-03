Ritzinger Kegler überraschten

Werbung

Der Spannungsbogen baute sich beim Burgenländischen Cupfinale der Herren bis zum letzten Wurf enorm auf. Denn hätte Ritzings Schlussspieler Sascha Mileder bei seinem vorletzten Wurf das Paar nicht sauber abgeräumt, um danach noch einen Wurf in die Vollen absolvieren zu können, wäre die Truppe vom Sonnensee um einen Punkt hinter den favorisierten Hausherren geblieben.

So hielten am Ende des Tages beide Superliga-Teams bei 18 Mannschaftspunkten, entschieden die Satzpunkte zugunsten der Ritzinger. „Wir hatten auch ein wenig Glück mit der Aufstellung, haben es aber konstant gut gespielt“, freute sich Kapitän Roman Gerdenitsch über den Cup-Sieg, der seiner Mannschaft die Teilnahme am österreichischen Cupfinale am 25. und 26. Juni in Kärnten einbrachte.

Beim SKC Kleinwarasdorf konnte man den zweiten Platz richtig einordnen. „Wir konnten nicht in Bestbesetzung antreten, haben dann aber auch nicht alle Situationen für uns genutzt und waren dann am Ende auf fremde Hilfe angewiesen, die leider nicht kam“, so Spielführer Martin Janits, der nun den vollen Fokus auf den Kampf um Rang zwei in der Superliga legen will. Den letzten Stockerlplatz stellten Emmerich Schedl und Patrik Galos für den SKK Loisdorf sicher. Beide holten je drei Mannschaftspunkte, womit man den Bundesliga-Konkurrenten aus Steinberg noch überflügelte.