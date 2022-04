Oberpullendorfer Karateka: Silber und Bronze beim Turnier-Comeback

Werbung

Nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Wettkampfpause durften die Karatekas des Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf wieder zu einem internationalen Turnier ausrücken.

Ziel waren die Nachwuchsmeisterschaften in Unterschleißheim (Deutschland). David Lovas, der Sieger des letzten Turniers 2019, musste die Reise wegen einer Krankheit kurzfristig absagen. Julian Bubich gewann Silber in der Kategorie Kata bis Grüngurt und Inas Hercegovac Bronze in der Kategorie Kata ab Blaugurt.

Den beiden Medaillengewinnern und David Lovas wurden im Anschluss an das Turnier-Comeback auch die Ehre zuteil, eine Einladung für das österreichische Nationalteam der SKIAF (Anm.: Shotokan Karatedo International Austrian Federation) zu erhalten.