Tennisverband: Jugendkonzept fand zu wenig Anklang

Aufgrund des neuerlichen Lockdowns musste die Generalversammlung – wie schon im Vorjahr – online abgehalten werden.

Über 120 Personen aus 84 unterschiedlichen Vereinen loggten sich ein, um den Grußworten der Ehrengäste um ÖTV-Präsident Magnus Brunner, Sportlandesrat Heinrich Dorner sowie Landeshauptmann a.D. und Sport Austria-Präsident Hans Niessl sowie den Berichten des BTV-Vorstands zu lauschen und im Anschluss die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen.

Die Jugendarbeit ist unsere Zukunft. Dessen müssen wir uns bewusst sein.GÜNTER KURZ, BTV-Präsident

Aber der Reihe nach: Verbands-Präsident Günter Kurz berichtete über die tollen Erfolge der burgenländischen Athleten, die während der abgelaufenen Saison 11x Gold, 6x Silber und 13x Bronze bei Österreichischen Meisterschaften abräumten. „Ich bin sehr stolz auf unsere Spielerinnen und Spieler.

Als einwohnerschwächstes Bundesland haben wir überproportional gut abgeschnitten“, führte der BTV-Boss weiter aus und hob im gleichen Atemzug die Wichtigkeit der Nachwuchsprojekte wie die Kids-Trophy und die Schuloffensive hervor, die nach schwierigen Zeiten 2022 wieder voll anlaufen sollen.

Generalsekretär Markus Pingitzer skizzierte noch einmal das abgelaufene Tennisjahr, das einen neuen Rekord an Meisterschaftsmannschaften (820) und an Lizenzspielern (5.082) brachte und gab einen Ausblick auf die Saison 2022, in der bei den Senioren erstmals auch Bewerbe in den Klassen Herren 75 und Damen 65 ausgetragen werden sollen. „Dafür sind zumindest zwei Teams, die dann ein Hin- und Rückspiel bestreiten, notwendig. Es wird auch ein Bundesfinale geben“, erklärte Pingitzer.

Neu in der Saison 2022 wird ein Ballpartner sein. Neben Babolat, Head und Wilson holte der BTV-Vorstand auch Tennispoint mit ins Boot. Zum Abschluss des Tagesordnungspunkts Berichte berichtete Finanzreferent Klaus Kojnek über die Zahlen des Finanzjahres 2021, das trotz abermals schwieriger Umstände wieder „sehr gut über die Bühne gebracht werden konnte“.

Für Diskussionen im Chat sorgte der Antrag des TC Wallern, der vom Burgenländischen Tennisverband im Vorfeld ein Konzept zur stärkeren Einbindung Jugendlicher in die Mannschaftsmeisterschaften erbeten hatte, das dieser wiederum bei der Mitgliederversammlung präsentierte.

Der vorgestellte Dreijahres-Plan, der zwei unterschiedliche Varianten aufzeigte (siehe rechts), fand bei den Mitgliedsvereinen keinen Anklang. Die Anwendung des Jugendkonzeptes wurde mehrheitlich (130:106) abgelehnt, womit auch die weiterführende Abstimmung über eine der beiden möglichen Varianten überflüssig wurde.

„Wir nehmen die Abstimmung so zur Kenntnis“, erklärt Präsident Kurz, der sich und sein Vorstandsteam aber weiter gefordert sieht. „Wir müssen in den kommenden Wochen Aufklärungsarbeit leisten und auch beim vorgeschlagenen System an der ein oder anderen Schraube drehen.“

Konkret denkt Kurz an, wie von einigen Vereinen angemerkt, hier von einem Pflichtsystem in eine Art Bonussystem überzugehen, bei dem Nachwuchsarbeit belohnt wird. „Wir werden im Vorstand darüber diskutieren“ so der BTV-Präsident, der sich trotzdem ein Umdenken der Mitgliedsvereine in Sachen Jugendarbeit erhofft. „Die ist die Zukunft jedes Klubs. Dessen müssen wir uns bewusst sein.“

Daher soll das aktuelle Konzept trotz Absage der Vereine nicht gleich völlig verworfen werden. „Vielleicht findet es nach etwas Bedenkzeit und leicht adaptiert doch noch genügend Zuspruch“, hofft Kurz, der an genügend Nachwuchspotenzial im Burgenland glaubt.

Den Zeithorizont sieht der Präsident eher nicht als Problem. Denn für die Saison 2022 hätte sich in beiden Varianten noch gar nichts geändert. 2023 hätte bei Variante 1 dann zumindest ein U18-Spieler im gesamten Meisterschaftsbetrieb der Allgemeinen Klasse (AK) stehen müssen. Variante 2 hätte 0,5 Pflicht-Jugend-Teams pro Mannschaft in der AK vorgesehen. Als Beispiel: Bei zwei AK-Teams wäre ein Kids- oder Jugendteam Pflicht gewesen.

Erst 2024 wäre dann ein Pflichtjugendlicher pro AK-Team sowie ein Pflicht-Jugend-Team pro AK-Mannschaft vorgeschrieben gewesen.

Über zwei weitere Anträge wurde im Vorfeld der Versammlung online abgestimmt. Der Vorschlag des UTC Pöttsching, in der Allgemeinen Klasse ein Match-Tiebreak anstelle eines dritten Satzes zu spielen, wurde abgelehnt. Bei den Herren 35 fand der selbe Antrag Gehör. Nach einer äußerst engen Abstimmung (125:123 Stimmen) ist ein vollständiger Entscheidungssatz vorerst einmal Geschichte.