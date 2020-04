FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Die Aufholjagd des Aufsteigers wurde nach nur einem Sieg durch den Abbruch gestoppt, trotzdem spielt man auch in der nächsten Saison noch in der Burgenlandliga. Zum Abbruch samt Annullierung sagte Obmann Anton Reisner: „Meiner Meinung nach hätte man noch zuwarten können, wir müssen jedoch die Entscheidung der Behörden akzeptieren.“ Bevor die sportlichen Planungen anlaufen können, wird es noch eine interne Sitzung geben müssen. „Es müssen die Weichen gestellt werden, es geht auch darum, ob die Kooperation zwischen Oberpetersdorf und Schwarzenbach um ein weiteres Jahr verlängert wird“, erklärte Reisner.

Ritzing

Weniger mit dem Abbruch der Meisterschaft an sich, als mit der Art und Weise, wie der Amateur-Fußball dabei „verkauft“ wurde, haderte Ritzing-Manager Mario Posch. „Zwischen den Zeilen wurde vermittelt, dass der Amateur-Fußball zu dumm dazu ist, um Sicherheitsvorkehrungen gegen die Verbreitung des Virus zu treffen.“ Für Posch kam, wie für viele andere, der Abbruch der Meisterschaft zu früh. „Es hätte nichts an der Situation geändert, wenn sie noch bis Anfang Mai abgewartet hätten. Ich habe das Gefühl, dass sich um den Amateur-Fußball weder in Politik, noch im ÖFB viele Gedanken gemacht wurden.“ In Sachen Zukunft wird es in Ritzing in Kürze eine Gesprächsrunde geben. Posch: „Bevor wir mit den Spielern sprechen, müssen wir intern die Rahmenbedingungen abklären.“

Horitschon

Mit der Annullierung der Meisterschaft hat sich der Langzeit-Burgenlandligist vielleicht ein nervenaufreibendes Frühjahr im Abstiegskampf erspart. „Ich bin überzeugt, dass wir es auch sportlich geschafft hätten“, erklärte der Sportliche Leiter Joel Putz. Für Putz war es wichtig, dass für Klarheit gesorgt wurde, was die Saison 2020/2021 betraf, „jetzt können wir für die nächste Saison planen“, hofft er auf einen möglichen Trainingsstart im Juli. „Wir werden jetzt einmal mit unserem bestehenden Kader sprechen, auf der Trainerposition deutet derzeit alles auf einen Verbleib von Hannes Marzi hin.“

Deutschkreutz

Neben der derzeitigen Masken-Produktion hat man in Deutschkreutz doch noch ein wenig mit dem Saisonabbruch zu kämpfen. „Ich glaube, man hätte noch ein bisschen zuwarten können. Die Annullierung bringt uns um die Früchte einer sehr guten Saison, eine der besten in der Vereinsgeschichte, der große Aufwand war letztendlich umsonst“, zeigte sich Obmann Manfred Scherz doch noch etwas geknickt. Auch in Sachen Zukunftsplanung tut sich Scherz noch etwas schwer: „Mir fehlt hier der Ansatz, wann es weitergehen könnte. Ich hätte mir hier schon auch vom Verband zumindest eine Art provisorischen Zeitplan erwartet. Im Moment wissen wir überhaupt nicht, worüber wir mit den Beteiligten sprechen sollen.“ Nichtsdestotrotz werden auch in Deutschkreutz bald die Gespräche über die nächste Saison mit Spielern und Trainern anlaufen, so der Obmann abschließend.

Bad Sauerbrunn

Für die Blau-Weißen ist die ÖFB-Entscheidung „Saisonannullierung“ bitter. Die Kampfmannschaft war auf Kurs die beste Saisonplatzierung in der Vereinsgeschichte zu erreichen. Nach dem erstmaligen Aufstieg in Burgenlands höchste Leistungsstufe erreichte Trainer Heinz Kremser mit seinem Team den starken siebenten Platz, in der Vorsaison gab es Platz acht und nach dem letzten Spiel und in der jetzt annullierten Saison gar Platz sechs. „Die ÖFB-Entscheidung ist zu akzeptieren, da es das Regulativ so vorgibt. Natürlich schade, dass es keine sportlichen Entscheidungen um Auf- und Abstieg gibt“, so der Chefcoach.