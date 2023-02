ASK Horitschon: Spielabbruch bei Neutal-Test

Werbung

Bereits in der Vorwoche hatte der ASK Horitschon nur ein internes Testspiel absolvieren können, weil Regionalligist Siegendorf das geplante Testspiel kurzfristig absagte (die BVZ berichtete).

Ponweiser im Pech mit schwerer Beinverletzung

Auf die Nachfrage nach dem Testspiel gegen Neutal reagierte Horitschon-Trainer Willi Leser etwas säuerlich. Nicht wegen des Abbruchs kurz nach der Pause, sondern eher aufgrund der Leistung seines Teams bis dahin. „Neutal trat ersatzgeschwächt zu diesem Test an, wir haben die Spieler auch darauf hingewiesen, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Trotzdem traten wir zu wenig engagiert auf“, erklärte der Horitschon-Coach. So stand es zur Pause 0:0, die zweite Hälfte, in der Leser einen anderen Auftritt seines Teams sehen wollte, war nach bereits sieben Minuten zu Ende.

Was war passiert? Horitschons Martin Haller und Neutal-Routinier Marco Ponweiser krachten in einem Zweikampf so unglücklich zusammen, dass Ponweiser mit einer schweren Bein-Verletzung am Spielfeld liegen blieb und den Kunstrasen in Ritzing nicht mehr verlassen konnte.

Der Neutal-Spieler wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sich leider der Verdacht auf einen Schienbeinbruch bestätigte. Leser: „Es wurde dann die Rettung alarmiert, erst nach Behandlung und mit Hilfe der Sanitäter konnte er das Spielfeld verlassen. Bis das so weit war, waren etwa 40 Minuten vergangen, an ein Weiterspielen war nicht zu denken.“

Somit dauerte auch dieses Testspiel nur knapp mehr als eine Hälfte. Zumindest hatten die Horitschoner Burgenlandliga-Kicker schon am Mittwoch davor ein Spiel absolvieren können. Gegen Lesers Stammverein Draßmarkt gab es einen 4:0-Sieg. Obwohl die Tore erst spät fielen, zeigte sich Leser mit diesem Spiel durchaus zufrieden: „Es war generell ein dominanter Auftritt, der Sieg geht in Ordnung.“

Noch nicht mit dabei sein konnte in diesen beiden Spielen Winter-Neuzugang Bastian Lehner, der weiterhin mit seinem Mittelhandknochen-Bruch zu kämpfen hat. Leser: „Ich hoffe, dass er am Samstag im letzten Testspiel in Pilgersdorf dabei sein kann.“