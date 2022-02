ASK Horitschon/Unterpetersdorf: Vorbereitung lief bisher gut

„Zwei Spiele haben wir noch, bevor es losgeht“, erklärte Trainer Hannes Marzi und meinte damit ein internes Spiel im gestrigen Training, sowie den letzten Test am kommenden Samstag (14 Uhr) bei 2. Liga Mitte-Klub Pilgersdorf.

Grundsätzlich zeigte sich der Trainer mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden. Marzi: „Wir konnten alle Einheiten, auch die Spiele, durchziehen, auch wenn hier und da der eine oder andere Spieler fehlte.“ Die klare Niederlage gegen Ostligist Neusiedl, die der Trainer als „Tiefpunkt der Vorbereitung“ bezeichnete, ist auf zahlreiche Ausfälle an diesem Tag zurückzuführen.

Position für Neuzugang Bogdan wird noch gesucht

Positiv in Erscheinung treten konnte Offensiv-Neuzugang Maxim Bogdan, der jedoch zwischendurch auch mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen hatte. Bogdan wurde zuletzt im Test gegen Kaisersdorf auf dem rechten Flügel eingesetzt, erzielte beim 4:0-Sieg auch den Treffer zum 1:0. Ob dies seine Position für die Rückrunde sein wird, ließ Marzi noch offen: „Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse am Samstag kann man nicht viel sagen. Vor seiner Verletzung hat er im Angriffs-Zentrum gespielt, auf dieser Position hat er ebenso einen starken Eindruck hinterlassen.“ Neue Hoffnung gibt es auch um Kapitän Klaus Lehrner, der nach seinem Bandscheiben-Vorfall bereits große Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann. Marzi: „Klaus ist schon fast mittendrin. Derzeit sieht es so aus, als ob er im Laufe des März den Kader verstärken könnte. Das erste Spiel in Ritzing kommt aber sicher noch zu früh.“