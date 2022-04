Auf Oberpetersdorf/Schwarzenbach wartet ein „Endspiel“

Werbung

OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - HORITSCHON, FREITAG, 19.30 UHR.

Acht Punkte liegt der ASK Horitschon derzeit vor Schlusslicht Oberpetersdorf/Schwarzenbach. „Mit einem Sieg wären wir schon elf Punkte weg, eine Niederlage darf uns aber nicht passieren“, wieß Horitschon-Trainer Hannes Marzi bereits auf die Wichtigkeit dieses Bezirks-Duells, das auf Niederösterreichischem Boden (Schwarzenbach) ausgetragen wird, hin.

Für den Gegner, die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach ist das Duell mit den Mannen aus der Blaufränkisch-Gemeinde schon fast mehr als ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. „Der Blick auf die Tabelle ist in den letzten beiden Wochen wieder düsterer geworden. Wir brauchen den Sieg schon alleine für die Köpfe“, gab FSG-Trainer Markus Schmidt klar die Marschrichtung vor.

Kadertechnisch lichtet sich die Situation bei Horitschon etwas, feierte doch Klaus Lehrner in der vergangenen Woche sein Comeback, auch Balazs Horvath steht nach seiner Gelb-Sperre wieder zur Verfügung. Bei der FSG hofft man, dass Luca Sedlatschek nach seiner Hüftprellung aus der Vorwoche wieder dabei sein kann, Doman Sapi stand in Oberwart nach seiner Verletzung bereits wieder in der Startformation.