Bad Sauerbrunn: Ein Abgang, der nicht wirklich am Plan stand

Im Grunde war Bad Sauerbrunn mit seinem Transferprogramm durch. Bis zum Wochenende. Da entschied sich Defensiv-Routinier Thomas Piermayr wieder retour nach Wiener Neustadt, Tabellenletzer der Regionalliga Ost, zu wechseln, von wo er im Sommer in den Kurort kam. Trainer Heinz Kremser erklärt: „Die Wiener Neustädter haben Piermayr gebeten, im Kampf gegen den Abstieg zu helfen.“

In Bad Sauerbrunn legte man diesem Ansuchen keine Steine in den Weg, nach einem halben Jahr soll Piermayr dann in der neuen Saison wieder für den SCBS auflaufen. Dazwischen aber besteht Handlungsbedarf: „Wir müssen uns nach einer Alternative in der Innenverteidigung umsehen. Das stand eigentlich nicht auf unserem Plan“, so Kremser, der bis zum 16. Jänner seinen Kader zusammen haben will, da startet der Burgenlandliga-Klub mit der Vorbereitung. Auch in der 1b-Mannschaft muss Bad Sauerbrunn reagieren. „Da wollten wir Elmir Hrustanbegovic holen, waren uns auch schon einig“, meint Kremser, der aber betont: „Elmir hat immer mit offenen Karten gespielt und sich dann eben für Draßburg entschieden.“ (Mehr dazu finden Sie auf Seite 72.) Fakt ist jedenfalls, die 1b-Mannschaft sucht nun weiter nach einem Stürmer.