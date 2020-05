Am 30. Mai, also am Pfingstsamstag, hätte das Nachbarschaftsduell zwischen Deutschkreutz und Horitschon stattgefunden und wäre für beide Teams wohl wieder einer der Höhepunkte in dieser Frühjahrssaison gewesen. Da die Corona-Krise dem Amateurfußball einen Strich durch die Rechnung machte, ließ man sich in Deutschkreutz etwas Neues einfallen.

Am geplanten Spieltag, natürlich zur geplanten Anstoßzeit um 16 Uhr, gibt es auf den FCD-Channels auf Facebook und Youtube alles rund um die Geschichte des ewig jungen Duells zwischen den beiden Blaufränkisch-Gemeinden zu sehen. „Es wird Interviews mit Protagonisten aus den vergangenen Jahren, Spielszenen, Statistiken und einige Schmankerl aus dem Archiv von Pepi Leser zu sehen geben“, erklärte Organisator Michael Dorner im Vorfeld dieses virtuellen Events.

Außerdem nutzt der Verein diese Plattform, um die Fans über die derzeitigen Aktivitäten rund um die Infrastruktur-Offensive auf dem Deutschkreutzer Sportplatz zu informieren. Auch die Nachwuchs- und Erwachsenenmannschaften sollen in dem Video vorgestellt werden. Natürlich gibt es auch virtuelle Eintrittskarten für das Spiel, mit deren Erwerb der Verein unterstützt werden kann. Dorner: „Wir haben vier Kategorien aufgelegt, zu den Tickets gibt es FCD-Fanartikel. Die Karten können online oder bei den FCD-Funktionären erworben werden.“