Nachdem sich Winter-Zugang Bence Nyilas nach Ende der Corona-Pause für einen Wechsel nach Schweden entschied, war im zentralen Mittelfeld der Truppe von Trainer Didi Heger eine Planstelle vakant.

Die wurde wenige Tage vor Transferschluss nun wieder besetzt. Mit Mathias Hänsler, der vom Dornbirner SV ins Mittelburgenland wechselt, sicherte man sich die Dienste eines jungen Vorarlbergers. „Ich habe mich im Westen über ihn erkundigt, er kommt mit den besten Empfehlungen“, erklärte Trainer Didi Heger zur Verpflichtung des 22-Jährigen, der aufgrund seines Studiums in Wien nun in der Burgenlandliga sein Können zeigen will.

Czingraber-Abgang soll kompensiert werden

Noch keine Vollzugsmeldung konnten die FCD-Funktionäre am Dienstag in Sachen Innenverteidiger bekanntgeben. Da sich der Transfer von Benjamin Koronczai, der eigentlich als Ersatz für den abgewanderten Mate Czingraber geholt werden sollte, zerschlug, war man beim FCD bis in die letzten Stunden der Transferzeit (nach Redaktionsschluss) noch gefordert.