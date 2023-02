Deutschkreutzer Neuzugänge gut in Schuss

Werbung

So trugen sich beide beim 3:3 gegen Tadten (2. Liga Nord) in die Torschützenliste ein. Beim vorerst letzten Probegalopp wurde laut Obmann Robert Strobl (Bild, links) viel rotiert und probiert. Der Gegner verlangte seiner Elf aber auch alles ab. „Der Gegner war sehr zweikampfstark und zu Beginn auch sehr effizient. Zwei Chancen reichten zu zwei Toren“, so Strobl, dessen Truppe aber Moral zeigte und sogar mit 3:2 in Führung ging. In letzter Minute ließ man den Testspielsieg aber noch aus.