Drei Neue im Mittelburgenland

In Horitschon konnte die erste Verstärkung für das Frühjahr, sprich für den Kampf um das erklärte Ziel Liga-Erhalt, präsentiert werden. Mit Offensivspieler Peter Gergely, der schon im abschließenden Training nach der Saison getestet wurde, konnte eine Einigung erzielt werden.

Neuzugang. Der Ungar Peter Gergely soll im Frühjahr die Offensive des ASK Horitschon beleben und so mithelfen, den Liga-Erhalt zu sichern. zVg

Der 27-jährige Ungar kommt vom Regionalligisten Balassagyarmati VSE, Horitschon ist seine erste Station außerhalb Ungarns. „Er kann sowohl zentral im Mittelfeld spielen, als auch in der Spitze. Peter ist bei uns von Grund auf in der Offensive eingeplant“, erklärte der Sportliche Leiter Joel Putz die Planungen mit dem variablen Neuzugang. Damit soll in Sachen Personalbewegung aber noch nicht Schluss sein in der Blaufränkischgemeinde.

Das nächste „Transferziel“, wie es Putz definierte, soll eine Verstärkung für die Defensive sein. Mit 34 Gegentoren im Herbst kassierte die Truppe von Trainer Hannes Marzi nach Oberpetersdorf/Schwarzenbach (43) und Sankt Margarethen (37) die drittmeisten Gegentreffer aller Burgenlandliga-Teams. Dazu kommt, dass Sommer-Neuzugang Andreas Spadt, der bereits die komplette Hinrunde versäumte, mit seinem Kreuzbandriss wohl auch im Frühjahr noch lange Zeit ausfallen wird. Putz: „Wir wollen auf jeden Fall einen Defensivspieler dazuholen, sind auch schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Mann.“

Auf der Abgangsseite gab es neben Manuel Halper nichts zu vermelden. So wie es derzeit aussieht, steht der gesamte Kader fürs Frühjahr zur Verfügung. Am vergangenen Montag starteten die Spieler mit einem Heimprogramm. Beim Trainingsstart am 14. Jänner sollte dann auch die gewünschte Defensivverstärkung mit an Bord sein. Vielleicht gesellt sich ja noch der eine oder andere Neuzugang dazu, um im Frühjahr so schnell wie möglich die gefährliche Zone zu verlassen.

Deutschkreutz schlug am Transfermarkt doppelt zu

Lokalrivale Deutschkreutz wurde auf der Suche nach einem Innenverteidiger im Bezirk fündig. Dominik Heissler soll in Zukunft in der Burgenlandliga Tore verhindern und somit Trainer Didi Heger mehr Varianten im Defensivverbund ermöglichen. Heisslers Ex-Klub Draßmarkt wollte seinem Eigenbauspieler keine Steine in den Weg legen, sich eine Liga höher beweisen zu können. Funktionär Reinhard Kocsis: „Der Spieler ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, nach Deutschkreutz wechseln zu dürfen. Wir wollten ihm diese Gelegenheit auch nicht nehmen.“

Auch für die Offensive gibt es den ersten Neuzugang zu vermelden. Der Slowake David Kondrlik soll ab Jänner den Abgang von Tobias Szaffich, der sich beim ASV Draßburg beweisen will, kompensieren. Die Vita des 24-jährigen Mittelstürmers liest sich jedenfalls gut. Neben Engagements bei Slovan Bratislava, Dunajska Streda und dem FC Petrzalka stehen auch ein Einsatz im slowakischen U18-Team und ein Jahr bei Bruck/Leitha in der Regionalliga Ost zu Buche. „Unser Ziel war und ist es junge Spieler mit einer guten Qualität für uns zu gewinnen. Das ist uns mit Dominik und David gelungen“, freut sich Obmann Robert Strobl über seine beiden Neuzugänge.

Nächster Punkt bei FCD auf der Winter-Agenda ist übrigens ein Co-Trainer. „Auch da sind wir schon sehr weit“, so Strobl.